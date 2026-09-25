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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 79
Ghafir
79
40:79
الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ٧٩
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٩
اَللّٰهُ
الَّذِیْ
جَعَلَ
لَكُمُ
الْاَنْعَامَ
لِتَرْكَبُوْا
مِنْهَا
وَمِنْهَا
تَاْكُلُوْنَ
۟ؗ
Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan.
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