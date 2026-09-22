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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 73
Ghafir
73
40:73
ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون ٧٣
ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣
ثُمَّ
قِیْلَ
لَهُمْ
اَیْنَ
مَا
كُنْتُمْ
تُشْرِكُوْنَ
۟ۙ
kemudian dikatakan kepada mereka, "Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan,
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Tafsir Fathul Majid
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