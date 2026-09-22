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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 70
Ghafir
70
40:70
الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ٧٠
ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَـٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠
الَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِالْكِتٰبِ
وَبِمَاۤ
اَرْسَلْنَا
بِهٖ
رُسُلَنَا ۛ۫
فَسَوْفَ
یَعْلَمُوْنَ
۟ۙ
(Yaitu) orang-orang yang mendustakan Kitab (Al-Qur`an) dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kelak mereka akan mengetahui,
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