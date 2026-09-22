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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 68
Ghafir
68
40:68
هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ٦٨
هُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٦٨
هُوَ
الَّذِیْ
یُحْیٖ
وَیُمِیْتُ ۚ
فَاِذَا
قَضٰۤی
اَمْرًا
فَاِنَّمَا
یَقُوْلُ
لَهٗ
كُنْ
فَیَكُوْنُ
۟۠
Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan suatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.
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