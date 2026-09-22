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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 63
Ghafir
63
40:63
كذالك يوفك الذين كانوا بايات الله يجحدون ٦٣
كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٦٣
كَذٰلِكَ
یُؤْفَكُ
الَّذِیْنَ
كَانُوْا
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
یَجْحَدُوْنَ
۟
Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.
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