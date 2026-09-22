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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 62
Ghafir
62
40:62
ذالكم الله ربكم خالق كل شيء لا الاه الا هو فانى توفكون ٦٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٦٢
ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ
رَبُّكُمْ
خَالِقُ
كُلِّ
شَیْءٍ ۘ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَۚؗ
فَاَنّٰی
تُؤْفَكُوْنَ
۟
Demikianlah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
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