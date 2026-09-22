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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 54
Ghafir
54
40:54
هدى وذكرى لاولي الالباب ٥٤
هُدًۭى وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٥٤
هُدًی
وَّذِكْرٰی
لِاُولِی
الْاَلْبَابِ
۟
untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
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Tafsir Fathul Majid
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