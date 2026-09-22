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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 53
Ghafir
53
40:53
ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسراييل الكتاب ٥٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٥٣
وَلَقَدْ
اٰتَیْنَا
مُوْسَی
الْهُدٰی
وَاَوْرَثْنَا
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
الْكِتٰبَ
۟ۙ
Dan sungguh, Kami telah memberikan petunjuk kepada Musa; dan mewariskan Kitab (Taurat) kepada Bani Israil,
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Tafsir Fathul Majid
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