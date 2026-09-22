[ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئێمه به دڵنیایی پێغهمبهرانی خۆمان و باوهڕدارانیش سهرئهخهین بهسهر كافراندا له ژیانی دونیادا، (ئهوانهیش كه شههید كراون وهكو یهحیاو زهكهریا ههر سهركهوتوو بوونهو خوای گهوره له پاش خۆیان دینهكهی سهرخستوون و تۆڵهی له دوژمنانیان سهندووهو ریسواو سهرشۆڕی كردوون له دونیا پێش قیامهت) [ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٥١) ] وه له رۆژی قیامهتیش سهریان دهخهین بهوهی كه دهیانخاته بهههشتهوه لهو ڕۆژهی كه فریشتهكان ههڵئهستن و شایهتی ئهدهن بۆ پێغهمبهران.