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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 49
Ghafir
49
40:49
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ٤٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًۭا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٤٩
وَقَالَ
الَّذِیْنَ
فِی
النَّارِ
لِخَزَنَةِ
جَهَنَّمَ
ادْعُوْا
رَبَّكُمْ
یُخَفِّفْ
عَنَّا
یَوْمًا
مِّنَ
الْعَذَابِ
۟
Dan orang-orang yang berada dalam nereka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja."
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Tafsir Fathul Majid
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