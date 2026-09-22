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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 48
Ghafir
48
40:48
قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد ٤٨
قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّۭ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ٤٨
قَالَ
الَّذِیْنَ
اسْتَكْبَرُوْۤا
اِنَّا
كُلٌّ
فِیْهَاۤ ۙ
اِنَّ
اللّٰهَ
قَدْ
حَكَمَ
بَیْنَ
الْعِبَادِ
۟
Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)."
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