{مشتومڕو دهمهقاڵێى سهركردهو شوێنكهوتوانیان لهناو ئاگرى دۆزهخدا} [ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ ] وه لهناو ئاگری دۆزهخدا سهركردهكان و شوێنكهوتهكان مشتومڕو دهمهقالێیانه [ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ] لاوازو ژێر دهستهكان به گهورهو سهركردهكانیان ئهلێن ئهوانهی كه خۆیان به گهوره زانیوه ئێمه شوێنكهوتهی ئێوه بووین و ئێوه سهركردهی ئێمه بوون [ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (٤٧) ] ئایا ئێوه ئهتوانن بهشێك لهو سزایهی كه لهسهرمانه لهسهرمانی لادهن.