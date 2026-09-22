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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 46
Ghafir
46
40:46
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ٤٦
ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّۭا وَعَشِيًّۭا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٤٦
اَلنَّارُ
یُعْرَضُوْنَ
عَلَیْهَا
غُدُوًّا
وَّعَشِیًّا ۚ
وَیَوْمَ
تَقُوْمُ
السَّاعَةُ ۫
اَدْخِلُوْۤا
اٰلَ
فِرْعَوْنَ
اَشَدَّ
الْعَذَابِ
۟
Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada malaikat diperintahkan), "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras!"
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