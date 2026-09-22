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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 37
Ghafir
37
40:37
اسباب السماوات فاطلع الى الاه موسى واني لاظنه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب ٣٧
أَسْبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَـٰذِبًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ ٣٧
اَسْبَابَ
السَّمٰوٰتِ
فَاَطَّلِعَ
اِلٰۤی
اِلٰهِ
مُوْسٰی
وَاِنِّیْ
لَاَظُنُّهٗ
كَاذِبًا ؕ
وَكَذٰلِكَ
زُیِّنَ
لِفِرْعَوْنَ
سُوْٓءُ
عَمَلِهٖ
وَصُدَّ
عَنِ
السَّبِیْلِ ؕ
وَمَا
كَیْدُ
فِرْعَوْنَ
اِلَّا
فِیْ
تَبَابٍ
۟۠
(yaitu) pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta." Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan (yang benar); dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.
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