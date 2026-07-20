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Saba'
8
34:8
افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يومنون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد ٨
أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ فِى ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَـٰلِ ٱلْبَعِيدِ ٨
اَفْتَرٰی
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
اَمْ
بِهٖ
جِنَّةٌ ؕ
بَلِ
الَّذِیْنَ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ
فِی
الْعَذَابِ
وَالضَّلٰلِ
الْبَعِیْدِ
۟
Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila?" (Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Dr Maryam Fayyaz
Mengikuti
31 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 34:8
Bismillah
Many people think punishment is something that comes later, after death, after judgment. Something dramatic and unmistakable. But the Qur’an teaches us something deeper. It tells us that some people are already in punishment, even while they walk among us, even while life appears normal.
Allah says in Surah Saba, “Rather, those who do not believe in the Hereafter are in punishment and far astray.”
Notice the words carefully. It does...
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