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Saba'
7
34:7
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبيكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد ٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍۢ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍۢ جَدِيدٍ ٧
وَقَالَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
هَلْ
نَدُلُّكُمْ
عَلٰی
رَجُلٍ
یُّنَبِّئُكُمْ
اِذَا
مُزِّقْتُمْ
كُلَّ
مُمَزَّقٍ ۙ
اِنَّكُمْ
لَفِیْ
خَلْقٍ
جَدِیْدٍ
۟ۚ
Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya), "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki
1
yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
A Siddiqui
Mengikuti
18 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 17:98, 17:49, 2:259, 34:7
How will you be transformed this Ramadan? How will you be different at the end vs how you began?
Even if you are in doubt about your ability to change yourself, don't doubt Allah's ability to change you, like the disbelievers who doubted Allah's ability to bring them back to life. Surely He is capable of transforming us while we are still alive too! Let's use these remaining nights of Ramadan to plead to Him to make us better and move forward do...
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