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Saba'
53
34:53
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ٥٣
وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍۢ ٥٣
وَّقَدْ
كَفَرُوْا
بِهٖ
مِنْ
قَبْلُ ۚ
وَیَقْذِفُوْنَ
بِالْغَیْبِ
مِنْ
مَّكَانٍ
بَعِیْدٍ
۟
Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu; dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
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