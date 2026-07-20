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Saba'
52
34:52
وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد ٥٢
وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍۢ ٥٢
وَّقَالُوْۤا
اٰمَنَّا
بِهٖ ۚ
وَاَنّٰی
لَهُمُ
التَّنَاوُشُ
مِنْ
مَّكَانٍ
بَعِیْدٍ
۟ۚۖ
Dan (ketika) mereka berkata, "Kami beriman kepada-Nya." Namun bagaimana mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh?
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