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Saba'
49
34:49
قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد ٤٩
قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَـٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٤٩
قُلْ
جَآءَ
الْحَقُّ
وَمَا
یُبْدِئُ
الْبَاطِلُ
وَمَا
یُعِیْدُ
۟
Katakanlah, "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi."
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