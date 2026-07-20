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Saba'
48
34:48
قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب ٤٨
قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ٤٨
قُلْ
اِنَّ
رَبِّیْ
یَقْذِفُ
بِالْحَقِّ ۚ
عَلَّامُ
الْغُیُوْبِ
۟
Katakanlah, "Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib."
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