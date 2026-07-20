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Saba'
47
34:47
قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد ٤٧
قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍۢ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌۭ ٤٧
قُلْ
مَا
سَاَلْتُكُمْ
مِّنْ
اَجْرٍ
فَهُوَ
لَكُمْ ؕ
اِنْ
اَجْرِیَ
اِلَّا
عَلَی
اللّٰهِ ۚ
وَهُوَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
شَهِیْدٌ
۟
Katakanlah (Muhammad), "Imbalan apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu.
1
Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."
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