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Saba'
46
34:46
۞ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ٤٦
۞ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌۭ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍۢ شَدِيدٍۢ ٤٦
قُلْ
اِنَّمَاۤ
اَعِظُكُمْ
بِوَاحِدَةٍ ۚ
اَنْ
تَقُوْمُوْا
لِلّٰهِ
مَثْنٰی
وَفُرَادٰی
ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوْا ۫
مَا
بِصَاحِبِكُمْ
مِّنْ
جِنَّةٍ ؕ
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
نَذِیْرٌ
لَّكُمْ
بَیْنَ
یَدَیْ
عَذَابٍ
شَدِیْدٍ
۟
Katakanlah, "Aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri;
1
kemudian agar kamu pikirkan (tentang Muhammad). Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Sajid Bhutta
Mengikuti
6 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 34:46
I was in a group chat for a class, and the shiekh asked a question if we should postpone our class or not, as a test. He wanted to see if we actually cared.
I was the first to respond and I asked the shiekh that we should be consistent and try to make it happen unless there's an emergency of course, soon after other brothers began saying similar statements.
Today the shiekh explained that he was testing us, he mentioned that once a few people...
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