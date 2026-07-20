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Saba'
45
34:45
وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ٤٥
وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۟ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ فَكَذَّبُوا۟ رُسُلِى ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٤٥
وَكَذَّبَ
الَّذِیْنَ
مِنْ
قَبْلِهِمْ ۙ
وَمَا
بَلَغُوْا
مِعْشَارَ
مَاۤ
اٰتَیْنٰهُمْ
فَكَذَّبُوْا
رُسُلِیْ ۫
فَكَیْفَ
كَانَ
نَكِیْرِ
۟۠
Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sedang orang-orang (kafir Mekkah) itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa
1
yang telah Kami berikan kepada orang-orang terdahulu, namun mereka mendustakan para rasul-Ku. Maka (lihatlah) bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaan-Ku.
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