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Saba'
42
34:42
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ٤٢
فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍۢ نَّفْعًۭا وَلَا ضَرًّۭا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٤٢
فَالْیَوْمَ
لَا
یَمْلِكُ
بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ
نَّفْعًا
وَّلَا
ضَرًّا ؕ
وَنَقُوْلُ
لِلَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
ذُوْقُوْا
عَذَابَ
النَّارِ
الَّتِیْ
كُنْتُمْ
بِهَا
تُكَذِّبُوْنَ
۟
Maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa (mendatangkan) manfaat maupun (menolak) mudarat kepada sebagian yang lain. Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim, "Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan."
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