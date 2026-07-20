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Saba'
41
34:41
قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مومنون ٤١
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ٤١
قَالُوْا
سُبْحٰنَكَ
اَنْتَ
وَلِیُّنَا
مِنْ
دُوْنِهِمْ ۚ
بَلْ
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
الْجِنَّ ۚ
اَكْثَرُهُمْ
بِهِمْ
مُّؤْمِنُوْنَ
۟
Para malaikat itu menjawab, "Mahasuci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka telah menyembah jin;
1
kebanyakan mereka beriman kepada jin."
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