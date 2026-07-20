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Saba'
40
34:40
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملايكة اهاولاء اياكم كانوا يعبدون ٤٠
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَهَـٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٤٠
وَیَوْمَ
یَحْشُرُهُمْ
جَمِیْعًا
ثُمَّ
یَقُوْلُ
لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
اَهٰۤؤُلَآءِ
اِیَّاكُمْ
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟
Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"
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