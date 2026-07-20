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Saba'
38
34:38
والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولايك في العذاب محضرون ٣٨
وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨
وَالَّذِیْنَ
یَسْعَوْنَ
فِیْۤ
اٰیٰتِنَا
مُعٰجِزِیْنَ
اُولٰٓىِٕكَ
فِی
الْعَذَابِ
مُحْضَرُوْنَ
۟
Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Kami melemahkan (menggagalkan azab Kami), mereka itu dimasukkan ke dalam azab.
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Pelajaran
Refleksi
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