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Saba'
37
34:37
وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولايك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون ٣٧
وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ ٣٧
وَمَاۤ
اَمْوَالُكُمْ
وَلَاۤ
اَوْلَادُكُمْ
بِالَّتِیْ
تُقَرِّبُكُمْ
عِنْدَنَا
زُلْفٰۤی
اِلَّا
مَنْ
اٰمَنَ
وَعَمِلَ
صَالِحًا ؗ
فَاُولٰٓىِٕكَ
لَهُمْ
جَزَآءُ
الضِّعْفِ
بِمَا
عَمِلُوْا
وَهُمْ
فِی
الْغُرُفٰتِ
اٰمِنُوْنَ
۟
Dan bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami; melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Razia Zahra
Mengikuti
4 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 34:37
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Capitalise.
Allah gave us wealth in this world, but we focus and invest upon the house that we will indefinitely be leaving soon behind. Within the grave we will be wishing that we had donated more in charity, it is this part of our wealth that would have followed us into the next dwelling. By our charity we would have furnished and illuminated our next abode. But our focus did not go ...
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