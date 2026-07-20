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Saba'
35
34:35
وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين ٣٥
وَقَالُوا۟ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًۭا وَأَوْلَـٰدًۭا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٣٥
وَقَالُوْا
نَحْنُ
اَكْثَرُ
اَمْوَالًا
وَّاَوْلَادًا ۙ
وَّمَا
نَحْنُ
بِمُعَذَّبِیْنَ
۟
Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami tidak akan diazab."
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