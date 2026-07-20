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Saba'
27
34:27
قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ٢٧
قُلْ أَرُونِىَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧
قُلْ
اَرُوْنِیَ
الَّذِیْنَ
اَلْحَقْتُمْ
بِهٖ
شُرَكَآءَ
كَلَّا ؕ
بَلْ
هُوَ
اللّٰهُ
الْعَزِیْزُ
الْحَكِیْمُ
۟
Katakanlah, "Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu(-Nya), tidak mungkin! Sebenarnya Dialah Allah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana."
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