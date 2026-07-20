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Saba'
24
34:24
۞ قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ٢٤
۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٢٤
قُلْ
مَنْ
یَّرْزُقُكُمْ
مِّنَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
قُلِ
اللّٰهُ ۙ
وَاِنَّاۤ
اَوْ
اِیَّاكُمْ
لَعَلٰی
هُدًی
اَوْ
فِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟
Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah, "Allah," dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Hisham Abdallah
Mengikuti
8 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 34:24
On humility and healthy debate:
Reading this Ayah and comparing our current status to it always makes me sad:
Even with those who totally reject the faith, we are commanded to show humility in argument.
Even when we are absolutely sure of our position, we are expected to be humble.
Even when we are absolutely certain that the other's argument is utter nonsense, we are ordered to show respect.
I reflect on this verse and compare its guidance to...
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