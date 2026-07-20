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Saba'
18
34:18
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين ١٨
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا قُرًۭى ظَـٰهِرَةًۭ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ۖ سِيرُوا۟ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١٨
وَجَعَلْنَا
بَیْنَهُمْ
وَبَیْنَ
الْقُرَی
الَّتِیْ
بٰرَكْنَا
فِیْهَا
قُرًی
ظَاهِرَةً
وَّقَدَّرْنَا
فِیْهَا
السَّیْرَ ؕ
سِیْرُوْا
فِیْهَا
لَیَالِیَ
وَاَیَّامًا
اٰمِنِیْنَ
۟
Dan Kami jadikan antara mereka (penduduk Saba`) dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam), beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.
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