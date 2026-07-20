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Saba'
17
34:17
ذالك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ١٧
ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِمَا كَفَرُوا۟ ۖ وَهَلْ نُجَـٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧
ذٰلِكَ
جَزَیْنٰهُمْ
بِمَا
كَفَرُوْا ؕ
وَهَلْ
نُجٰزِیْۤ
اِلَّا
الْكَفُوْرَ
۟
Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Beenish Ameen
Mengikuti
49 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 34:17
Why Surah Saba says ungrateful people end up following their desires
In Surah Saba (34:15–17), Allah shows us the people of Saba who had ease, comfort, beauty, and abundance — yet instead of gratitude, they turned away.
I tried to find a link between ingratitude and desires from both a spiritual and psychological perspective because I couldn't just happen to know ingratitude leads to desires. Knowing is never enough. I wanted to dig deepe...
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