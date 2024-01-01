Помощь в разработке

Присоединяйтесь к Сообществу мусульманских строителей и технологов QDC. Подпишитесь на Quran.com Discord, чтобы участвовать и сотрудничать с ведущим сообществом, создающим исламские технологии. Присоединяйтесь к сообществу

Асаламу Алыком, во-первых, большое спасибо за ваш интерес, который вы помогли нам в развитии Quran.com и его проектов. Мы рады работать с вами!

Мы команда разработчиков, дизайнеров, менеджеров по продуктам и мыслителей, работающих над Quran.com на волонтерской основе. Альхамдулила, нам повезло работать в некоторых великих компаниях в Кремниевой долине, Торонто и ОАЭ - и мы чувствуем, что это меньшее, что мы можем сделать, чтобы помочь нашей умме продвинуться вперед в изучении и изучении их религии. Работать над Quran.com очень приятно, и пусть Аллах вознаградит всех нас (и вознаградит вас) за наши усилия.

У нас есть несколько проектов, размещенных на Github. Вы можете найти их все здесь . Но чтобы обрисовать их в общих чертах:

Обычно мы используем проекты Github как источник того, над чем работать дальше, что будет дальше и какие ошибки необходимо исправить. Например, этот URL содержит список ошибок, вещи, с которыми нам нужна помощь, и предстоящие функции.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите связаться с сопровождающими, просто напишите о проблеме! Мы свяжемся с вами, как только сможем, иншАллах.

Спасибо за прочтение! С нетерпением жду встречи с вами, фиксирующей код!

- Команда Quran.com