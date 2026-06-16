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Asy-Syu'ara'
99
26:99
وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
وَمَاۤ
اَضَلَّنَاۤ
اِلَّا
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَمَآ أَضَلَّنَآ ) عن اتباع طريق الحق ( إِلاَّ المجرمون ) من شياطين الإنس والجن ، الذين زينوا لنا الكفر والفسوق والعصيان ، وصدونا عن الإيمان والطاعة والهداية .