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Asy-Syu'ara'
98
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
اِذْ
نُسَوِّیْكُمْ
بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
karena kita mempersamakan kamu (berhala-berhala) dengan Tuhan seluruh alam.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِذۡ﴾ حَيْثُ ﴿نُسَوِّیكُم بِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٩٨﴾ فِي الْعِبَادَة