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Asy-Syu'ara'
96
26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
قَالُوْا
وَهُمْ
فِیْهَا
یَخْتَصِمُوْنَ
۟ۙ
Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya (neraka),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{مشتومڕی نێوان سەركردەكانو شوێنكەوتوانیان لەناو ئاگری دۆزەخ} [
قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦)
] ئهوان ههموویان لهناو دۆزهخدا دهمهقاڵێ ئهكهن و ئهڵێن: