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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 91
Asy-Syu'ara'
91
26:91
وبرزت الجحيم للغاوين ٩١
وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ٩١
وَبُرِّزَتِ
الْجَحِیْمُ
لِلْغٰوِیْنَ
۟ۙ
dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat,"
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Tafsir Fathul Majid
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