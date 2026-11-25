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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 89
Asy-Syu'ara'
89
26:89
الا من اتى الله بقلب سليم ٨٩
إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍۢ ٨٩
اِلَّا
مَنْ
اَتَی
اللّٰهَ
بِقَلْبٍ
سَلِیْمٍ
۟ؕ
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.