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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 84
Asy-Syu'ara'
84
26:84
واجعل لي لسان صدق في الاخرين ٨٤
وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍۢ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ٨٤
وَاجْعَلْ
لِّیْ
لِسَانَ
صِدْقٍ
فِی
الْاٰخِرِیْنَ
۟ۙ
dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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