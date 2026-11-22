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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 71
Asy-Syu'ara'
71
26:71
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين ٧١
قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًۭا فَنَظَلُّ لَهَا عَـٰكِفِينَ ٧١
قَالُوْا
نَعْبُدُ
اَصْنَامًا
فَنَظَلُّ
لَهَا
عٰكِفِیْنَ
۟
Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."
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Tafsir Fathul Majid
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