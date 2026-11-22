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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 65
Asy-Syu'ara'
65
26:65
وانجينا موسى ومن معه اجمعين ٦٥
وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ٦٥
وَاَنْجَیْنَا
مُوْسٰی
وَمَنْ
مَّعَهٗۤ
اَجْمَعِیْنَ
۟ۚ
Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
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Tafsir Fathul Majid
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