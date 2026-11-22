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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 63
Asy-Syu'ara'
63
26:63
فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ٦٣
فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍۢ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ٦٣
فَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰی
مُوْسٰۤی
اَنِ
اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ
الْبَحْرَ ؕ
فَانْفَلَقَ
فَكَانَ
كُلُّ
فِرْقٍ
كَالطَّوْدِ
الْعَظِیْمِ
۟ۚ
Lalu Kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
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Pelajaran
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