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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 59
Asy-Syu'ara'
59
26:59
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩
كَذٰلِكَ ؕ
وَاَوْرَثْنٰهَا
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
۟ؕ
Demikianlah, dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.
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