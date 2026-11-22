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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 45
Asy-Syu'ara'
45
26:45
فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون ٤٥
فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٥
فَاَلْقٰی
مُوْسٰی
عَصَاهُ
فَاِذَا
هِیَ
تَلْقَفُ
مَا
یَاْفِكُوْنَ
۟ۚۖ
Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
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