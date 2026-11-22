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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 33
Asy-Syu'ara'
33
26:33
ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ٣٣
وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ ٣٣
وَّنَزَعَ
یَدَهٗ
فَاِذَا
هِیَ
بَیْضَآءُ
لِلنّٰظِرِیْنَ
۟۠
Dan dia mengeluarkan tangannya (dari dalam bajunya), tiba-tiba tangan itu menjadi putih (bercahaya) bagi orang-orang yang melihatnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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