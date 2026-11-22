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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 32
Asy-Syu'ara'
32
26:32
فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ٣٢
فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٣٢
فَاَلْقٰی
عَصَاهُ
فَاِذَا
هِیَ
ثُعْبَانٌ
مُّبِیْنٌ
۟ۚۖ
Maka dia (Musa) melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang nyata.
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Tafsir Fathul Majid
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