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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 29
Asy-Syu'ara'
29
26:29
قال لين اتخذت الاها غيري لاجعلنك من المسجونين ٢٩
قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ٢٩
قَالَ
لَىِٕنِ
اتَّخَذْتَ
اِلٰهًا
غَیْرِیْ
لَاَجْعَلَنَّكَ
مِنَ
الْمَسْجُوْنِیْنَ
۟
Dia (Fir'aun) berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.