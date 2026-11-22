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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 27
Asy-Syu'ara'
27
26:27
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ٢٧
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌۭ ٢٧
قَالَ
اِنَّ
رَسُوْلَكُمُ
الَّذِیْۤ
اُرْسِلَ
اِلَیْكُمْ
لَمَجْنُوْنٌ
۟
Dia (Fir'aun) berkata, "Sungguh, Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila."
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Pelajaran
Refleksi
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Tafsir Fathul Majid
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