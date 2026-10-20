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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'ara' Ayah 222
Asy-Syu'ara'
222
26:222
تنزل على كل افاك اثيم ٢٢٢
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍۢ ٢٢٢
تَنَزَّلُ
عَلٰی
كُلِّ
اَفَّاكٍ
اَثِیْمٍ
۟ۙ
Mereka (setan) turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.